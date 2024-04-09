Fransız bakan olimpiyat önlemlerini açıkladı: Anti-terör bölgesi kurulacak

Fransa, Paris olimpiyatlarına yönelik önlemleri açıkladı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olimpiyatlardan bir hafta önce Paris'in merkezindeki geniş alanların çoğu insan için yasak olacağını ve trafiğin Seine nehrini sadece dört noktadan geçmesine izin verileceğini söyledi.

Açılış törenine bir hafta kala polis, 26 Temmuz'da başlayacak oyunlarda atletlerin geçeceği Seine nehri boyunca uzanan geniş bir "anti-terör bölgesi" oluşturacak.

Yaklaşık 20 bin ev, bu bölgenin içinde yer alacak ve bölgeye girmek isteyen herkesin, otel ya da daire rezervasyonu olan işçiler ya da turistler de dahil olmak üzere, bir karekod alması gerekecek. İnsanların bu kod için önceden hükümete ait bir internet sitesine kayıt yaptırmış olması gerekecek.

Darmanin, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Parisliler açılış töreni hazırlıkları haftası boyunca Paris'i geçmek için beş yola sahip olacaklar, bir yaya köprüsü ve yayalara ve trafiğe açık dört köprü" dedi.

Ekiplerin 100'den fazla tekneyle nehrin 6 kilometrelik bir bölümünde yelken açacağı son derece iddialı bir açılış töreni yapılacak.



Başkentte yeraltı metro sistemiyle geçişin yine mümkün olacağı belirtildi ancak terörle mücadele bölgesi içindeki yaklaşık 15 istasyonun kapatılacağı ifade edildi.

Yüksek güvenlikli bölge, açılış töreninden sonra başkentin dört bir yanına dağılmış olan spor salonlarının yakın çevresindeki alanlara doğru daralacak.

Açılış töreni için "Fransa ve Olimpiyatlar için muhteşem bir an olacak" diyen Darmanin, daha önce hiçbir ülkenin ana atletizm stadyumu dışında bir tören düzenlemediğini belirtti.