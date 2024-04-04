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Macron: Paris Olimpiyatları Rusya'nın hedefinde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Paris Olimpiyatlarını hedeflemeye çalışacağından şüphesi olmadığını söyledi.

Macron: Paris Olimpiyatları Rusya'nın hedefinde

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'nın bu yaz Fransa'da yapılacak olan Olimpiyatları'nı hedef almaya çalışacağından hiç şüphesi olmadığını söyledi.

Macron, gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada kendisine Rusya'nın olimpiyat oyunlarını hedef alıp almayacağı konusunda sorular yöneltildi.

Rusya'nın Olimpiyatlara saldırmayı düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt olarak Fransız lider, "Sahip olduğumuz bilgiler ışığında buna hiçbir şüphem yok" dedi.

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