FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'in hapishanedeki son hali paylaşıldı: Kripto kralının son hali

FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu, Sam Bankman-Fried'ın da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı gerekçesiyle suçlu bulundu. FTX'in kurucusu, yedi ayrı dolandırıcılık girişiminden 110 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Kesşnleşmiş cezasının 28 Mart'ta açıklanması beklenen Bankman-Fried'ın hapishanedeki son halinin fotoğrafı paylaşıldı.

Bankman-Fried, geçen yıl Ağustos ayından beri New York'ta bulunan Brooklyn hapishanesinde kalıyor. ABD'nin en sıkıntı hapishanelerinden biri olduğu belirtilen ve yaşam koşulları oldukça düşük olan hapishanede çekilen fotoğraf kripto fenomenlerinden biri olan Tiffany Fong tarafından paylaşıldı.