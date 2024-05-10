Gazze yakıt ve gıda kriziyle boğuşuyor

Birleşmiş Milletler kuruluşları, Gazze'ye yarın yakıt gelmemesi halinde hastanelerin hizmet dışı kalacağını bildirdi. Güneydeki gıda stoklarının da günler içinde tükeneceği uyarısı yapıldı.

Gazze yakıt ve gıda kriziyle boğuşuyor

İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) bugün yaptığı açıklamada, Refah geçişinin kapatılmasının yakıt, yardım malzemeleri ve insan hareketlerini etkilediğine dikkat çekti.

UNOCHA, yarın yakıt gelmediği takdirde hastanelerin işlevinin duracağını bildirdi.

Bir diğer açıklamayı da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Ajansı () yaptı. 

Reuters'ın bildirdiğine göre yakıt yokluğunun 'deki insani yardım operasyonlarını günler içinde durma noktasına getirebileceğini ifade eden UNICEF, güneydeki gıda stoklarının da günler içinde tükenmesinin bekleniğini kaydetti.

UNICEF, "Çocuk ölümleri önlenmeli" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944 çocuk hayatını kaybetti.

Filistinli çocuklar kıtlıkla da karşı karşıya.

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"SON HASTANEYE DE YAKIT TEDARİKİ DURDURULDU"

'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan ve insanı yardım girişlerinin de durduğu Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde yaşanan yakıt sıkıntısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, 48 saat içinde yakıtın biteceğini dolayısıyla sağlık ve tıbbi hizmetlerin durdurulacağını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı belirtilen açıklamada, "İşgalci İsrail'in sağlık sistemini yıkmasının ardından Gazze Şeridi'nde hizmet veren son hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesine yakıt tedariki de durduruldu." ifadesine yer verildi.

"ÇOK GEÇ OLMADAN YAKIT GEREKLİ"

Açıklamada, hastanenin hizmet dışı kalması durumunda başta yoğun bakımdaki hastalar ile kuvözdeki bebekler olmak üzere hasta ve yaralıların hayatlarının ciddi tehlikeye gireceği vurgulandı.

Yaşanacak sağlık felaketinden İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası kurum ve kuruluşlara "çok geç olmadan ve mümkün olan en kısa sürede" hastaneye yakıt tedarikinde bulunma çağrısı yapıldı.

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