Gazze'de ateşkes çıkmazı: Mısır heyeti Mossad'la görüşecek

Katar basınına göre Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile görüşmek üzere İsrail'e gidiyor.



Kamil, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmak için görüşmeleri yapması beklenen Mısır heyetine başkanlık edecek.



Mısırlı bir yetkili, Kahire'nin ayrıca yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik planlanan saldırıyı önlemeye çalıştığını söyledi.



İsrail medyasına göre, Savaş Kabinesi dün İsrail müzakere ekibine Mısır heyetiyle görüşmesinde "esnek yaklaşım" benimsemesi konusunda yetki verdi.



ABD askerleri Gazze'deki geçici limanın inşasına başladı Haberi Görüntüle GAZZE'DEKİ 20 ESİRİN SERBEST BIRAKILMASI



İsrail müzakere heyeti, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçlayan bir öneriyi Güvenlik Kabinesi'ne sundu.



Söz konusu teklifte "İsrail'in kadınlar, yaşlılar ve ciddi sağlık sorunları olan hastaların bulunduğu 20 esirin serbest bırakılmasını talep edeceği" öne sürüldü.



İsrail'in bunun karşılığında ise yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin vereceği iddia edildi.



Esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in vereceği tavizlerin detayları ise tam olarak açıklanmadı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin