Gazze'de ateşkes için kritik gün: Doha'da görüşmeler başladı

İsrail 'in dış istihbarat servisi Mossad şefinin de yeni tur görüşmeler için ABD'li ve Mısırlı mevkidaşları ile Katar başbakanına katılması bekleniyor.

İSRAİL'DEN YENİ KOŞULLAR



Ancak önceki gün Amerikan The New York Times gazetesi İsrail'in 27 Temmuz'da beş yeni koşul içeren bir mektup ilettiğini yazdı.



Tel Aviv ise bunu yalanladı ve "Anlaşma maddelerine açıklık getirildi" denildi.



Hamas'ın Mayıs'ta ateşkes metninde 29 değişiklik istediği; bu maddelerin Netanyahu tarafından reddedildiği belirtildi.

HAMAS'IN İSTEDİĞİ METİN NASILDI?



Biden'ın önerdiği Hamas'ın sıcak baktığı ve BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği ateşkes metni ise 3 aşamadan oluşuyordu.



İlk aşamada 6 haftalık ateşkes, İsrail askerlerinin yoğun nüfuslu bölgelerden çekilmesi, öncelikle kadın, yaşlı, hasta veya yaralı rehinelere karşılık Filistinli mahkumlarla takas öngörülüyordu.



İkinci aşamada tüm rehinelerin bırakılması ve kalıcı ateşkes; son aşamada Gazze'nin yeniden inşası planlanıyordu.



Hamas'ın elinde şu anda 111 rehine olduğu bunların 39'unun hayatını kaybettiği düşünülüyor.