Gazze'de ateşkes için kritik gün: Doha'da görüşmeler başladı

ABD, Mısır ve Katar'ın arabulucuğunda Gazze iin ateşkes görüşmeleri Doha'da başladı.

İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad şefinin de yeni tur görüşmeler için ABD'li ve Mısırlı mevkidaşları ile Katar başbakanına katılması bekleniyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, "ABD tüm tarafları Gazze'de ateşkes için masaya çağırıyor" dedi.



Savaşın taraflarından biri olan Hamas masada yok.

Hamas'ın masaya oturma şartı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de kabul gören ateşkes anlaşmasının üzerinden müzakerelere devam edilmesiydi.



Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'i ateşkes görüşmelerini Gazze'deki savaşı uzatmak adına kullanmakla suçladı. İsrail Başbakanlığı ise müzakerelere katılacağını açıklamıştı.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Washington yönetimini Amerikan İstihbarat Servisi CIA Direktörü William Burns ve Ortadoğu Temsilcisi Brett McGurk'ün temsil edeceği belirtildi.



Amerikan yönetiminin beklentisi, Gazze'de olası ateşkesin, İran'ın İsrail'e yönelik askeri misillemesine engel olması.



İranlı üç yetkilinin Reuters'a verdiği demece göre de durum böyle.



İsrail heyetinde ise İsrail İstihbaratının başındaki isim David Barnea, İç Güvenlik Servisi Başkanı Ronen Bar var.

Hamas Tel Aviv'i, ABD Başkanı Biden'ın sunduğu ve daha önce üzerinde anlaşılan ateşkes metnine yeni maddeler eklemekle suçluyor.



Başbakan Benyamin Netanyahu'ya göreyse durum tam tersi. Ayrıca Netanyahu'ya göre, ateşkesin önündeki en büyük engellerden biri yeni Hamas lideri Yahya Sinvar.

BEYAZ SARAY'DAN TARAFLARA ÇAĞRI



Beyaz Saray, bir anlaşmanın hayata geçirilmesi için tüm tarafları Doha'daki Gazze ateşkes görüşmelerine katılmaya çağırdı.



İsrail ve Hamas'ı uzlaşmaya davet etti ve önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilmesinin hala mümkün olduğunu söyledi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby de İran'ın İsrail'e saldırma tehdidinden vazgeçmediğini, bunu vekiller aracılığıyla yapabileceğini söyledi.



Kirby, ABD'nin durumu yakından izlediğini ve hazırlıklı olduğunu vurgulayarak “umarım iş o noktaya gelmez” dedi.