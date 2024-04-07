Gazze'de sağlık krizi: Yetersiz beslendikleri için yaraları iyileşmiyor

TAMAMEN ÇÖKÜŞ KAPIDA



Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı 6 aydır sürüyor.



Bu süreçte ekipman, ilaç ve malzeme eksikliği sağlık sektörünü tamamen çöküşe yaklaştırdı.



Gazze'de yaşayan 2,3 milyon insanın yüzde 90'ından fazlasını etkileyen kıtlık benzeri koşullar nedeniyle durum daha da kötüleşti.



Bu ikisinin bir araya gelmesi, deri nakli gibi basit uygulamaların bile düzgün bir şekilde yapılmasının çok zor hale gelmesi ve hastanın yetersiz beslenmiş olması, çoğu zaman düzgün bir şekilde iyileşemeyeceği anlamına geliyor.



El Cezire'nin aktardığına göre buna bir de sağlık görevlilerinin İsrail saldırılarından duyduğu korku ve çok ciddi hasta yoğunluğu eklendi.



Almasharqah, "Sadece ortopedi bölümünde bir seferde 250 hasta vardı. Plastik cerrahide ise 70 hasta vardı" dedi.



Doktor Almasharqah, "Basit prosedürler o atmosferde çok karmaşık hale geliyor çünkü aletler çalışmıyor" diye ekledi.





YERLERİNDEN EDİLENLER HASTANELERE SIĞINDI



Evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinli aileler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana hastanelere ve çevresine sığındı.



Ancak çoğu hastane saldırıya uğradı ve İsrail güçleri tarafından basıldı. Binlerce yaralı ve yerinden edilmiş Filistinli, kaçmaya zorlandı ve tesisler işlevsiz hale geldi.



İsrail saldırıları 200'den fazla tıbbi tesisi kısmen ya da tamamen tahrip etti. En az 32 hastane hizmet dışı bırakıldı.