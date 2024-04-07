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Gazze'de sağlık krizi: Yetersiz beslendikleri için yaraları iyileşmiyor

İsrail bombardımanının 6 aydır sürdüğü Gazze'de sağlık hizmetlerine erişim neredeyse imkansız hale geldi. Yetersiz beslendikleri için yaraları iyileşmeyen hastalar, ciddi ölçüde enfeksiyon oranlarıyla karşı karşıya.

Gazze'de sağlık krizi: Yetersiz beslendikleri için yaraları iyileşmiyor

7 Ekim'den bu yana bombardımanı altında olan 'de sağlık krizi her geçen gün büyüyor.

Sağlık hizmetlerine erişmenin adeta bir mucize haline geldiği Şeridi'nde, neredeyse tüm hastalar yetersiz beslenmeden muzdarip. Bu nedenle, yaraları iyileşmiyor.

El Cezire'ye konuşan 54 yaşındaki doktor Riyad Almasharqah, hastalar arasındaki enfeksiyon oranının "hayal gücünün ötesinde" olduğunu söyledi.

Plastik ve rekonstrüktif cerrah, aletlerin nadiren sterilize edildiğini ve hastaların genellikle aşırı kalabalık koğuşlarda kaldığını söyledi.

Tüm bunlar, Gazze'ye gıda ve tıbbi malzemelerin girişini ciddi ölçüde kısıtlayan İsrail'in uyguladığı kuşatmanın bir sonucu.

Aç, bitkin ve çevrelerindeki herkesin güvenliğinden endişe eden sağlık çalışanları, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde geriye kalan ve zar zor çalışan bir avuç sağlık tesisinde, insanlara yardım etmek için mücadele ediyor.

Gazze'de sağlık krizi: Yetersiz beslendikleri için yaraları iyileşmiyor - 1

TAMAMEN ÇÖKÜŞ KAPIDA

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı 6 aydır sürüyor.

Bu süreçte ekipman, ilaç ve malzeme eksikliği sağlık sektörünü tamamen çöküşe yaklaştırdı.

Gazze'de yaşayan 2,3 milyon insanın yüzde 90'ından fazlasını etkileyen kıtlık benzeri koşullar nedeniyle durum daha da kötüleşti.

Bu ikisinin bir araya gelmesi, deri nakli gibi basit uygulamaların bile düzgün bir şekilde yapılmasının çok zor hale gelmesi ve hastanın yetersiz beslenmiş olması, çoğu zaman düzgün bir şekilde iyileşemeyeceği anlamına geliyor.

El Cezire'nin aktardığına göre buna bir de sağlık görevlilerinin İsrail saldırılarından duyduğu korku ve çok ciddi hasta yoğunluğu eklendi.

Almasharqah, "Sadece ortopedi bölümünde bir seferde 250 hasta vardı. Plastik cerrahide ise 70 hasta vardı" dedi.

Doktor Almasharqah, "Basit prosedürler o atmosferde çok karmaşık hale geliyor çünkü aletler çalışmıyor" diye ekledi.

Gazze'de sağlık krizi: Yetersiz beslendikleri için yaraları iyileşmiyor - 2

YERLERİNDEN EDİLENLER HASTANELERE SIĞINDI

Evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinli aileler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana hastanelere ve çevresine sığındı.

Ancak çoğu hastane saldırıya uğradı ve İsrail güçleri tarafından basıldı. Binlerce yaralı ve yerinden edilmiş Filistinli, kaçmaya zorlandı ve tesisler işlevsiz hale geldi.

İsrail saldırıları 200'den fazla tıbbi tesisi kısmen ya da tamamen tahrip etti. En az 32 hastane hizmet dışı bırakıldı.

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