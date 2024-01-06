Gazze'deki sağlık çalışanları için 'Nobel Barış Ödülü' çağrısı

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, 2024 Nobel Barış Ödülü'nün Gazze'deki sağlık çalışanlarına verilmesini önerdi.



Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail savaş suçlularının, Filistin halkını katlettiğini" belirtti.



Fransız milletvekili Portes, 2024 Nobel Barış Ödülü'nün, Gazze'deki sağlık çalışanlarına verilmesini önererek herkesi bunun için harekete geçmeye çağırdı. Portes, paylaşımında "www.change.org" sitesinde başlatılan imza kampanyasının linkine yer verdi.



Kampanyanın açıklamasında, "Gazze'deki insani yıkımın ve dehşetin boyutunu hayal etmek zor." denildi. Açıklamada, "Gazze'deki bir sağlık çalışanı sevdiklerinden her ayrıldığında, onları belki bir daha göremeyebileceğini bilerek sarılıp öpüyor." ifadesi kullanıldı.



Bölgedeki sağlık çalışanlarının dinlenmeden çalıştığına, kurtaramadıkları hastaları için ağladığına ve yaşadıkları dehşete dikkat çekilen açıklamada, hava saldırılarına rağmen Gazze'deki doktor ve hemşirelerin, hastaneleri ve hastalarını terk etmeyi reddettiği vurgulandı.



Açıklamada, 4 Aralık 2023 tarihine kadar bölgede en az 267 sağlık çalışanının görevi başında öldürüldüğü, yaklaşık 40'ının ise kaçırıldığı veya kayıp olduğu belirtildi.



"Gazze'deki kahraman sağlık çalışanlarının bütün bunlara hayat kurtarmak için göğüs geldiğine" işaret edilen açıklamada, kampanyayı destekleme çağrısı yapıldı. Kampanyada 65 bin 920 imza toplandı.