Gazzelilerin tahliyesi için Refah Sınır Kapısı açılacak mı?

İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki saldırıları artırırken, sınırdaki askeri yığınak günden güne büyüyor.
Gazze'de sıkışan milyonlarca Filistinli için ölümden tek kaçış yolu Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı.
Kahire yönetimi Refah Sınır Kapısı'ndaki geçişleri her zaman sıkı bir şekilde kontrol ediyor. İsrail - Filistin çatışmalarında ise bu denetim daha da sıkılaşıyor. Refah Sınır Kapısı, 2008, 2014 ve 2021 yıllarındaki Hamas - İsrail çatışmalarında olduğu gibi 2023 yılında da Filistinlilerin suratına kapatılmış durumda.
Gazze'de sıkışanlar arasında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çifte vatandaşlığa sahip birçok Filistinli bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, abluka altındaki Gazze'deki ABD vatandaşlarını kurtarmaya çalışıyor. İsrail, insani yardımlar da dahil olmak üzere Gazze'ye her türlü girişi kapattı.
Uluslarası medyaya sızan bilgilere göre Refah Sınır Kapısı geçici bir süre için açılacak. Bu açıklık sırasında çifte vatandaşlar Mısır'a geçecek ve insani yardımlar da Gazze'ye ulaştırılacak.
Reuters haber ajansı da Mısırlı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kahire, Washington ve Tel Aviv üçgeninde anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Hamas ise "Bizim anlaşmadan haberimiz yok." açıklamasını yaptı. Benzer bir açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden geldi.
Anadolu Ajansı'nın Mısır Kızılayı'na dayandırdığı haberine göre bekleyen TIR'lar sınır kapısına doğru hareket etmeye başladı.
İKİNCİ NEKBE KORKUSU
Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Filistinlilerin Sina Yarımadası'na akın etmelerini istemediklerini söylüyor.
İsrail ise uluslararası camiada Filistinliler için çölün ortasına gidebileceklerini dillendiriyor.
Filistinlilerin sürgün ve işgal tarihi ikinci bir nekbe (felaket günü) korkusunu ortaya çıkartıyor. 1948 yılında Filistinli siviller çatışmalardan korunmak için terkettiği yerlere birkaç gün sonra dönememişti. İsrailli güçler topraklara ve mallara el koyduğunu açıklamıştı.
Şimdi Gazze'den kaçan milyonlarca Filistinlinin Sina Çölü'ne gitmesi halinde kimsenin yeniden Gazze'ye dönemeyeceğinden korkuluyor.
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