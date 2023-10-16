Gazzelilerin tahliyesi için Refah Sınır Kapısı açılacak mı?

Gazze'de sıkışanlar arasında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çifte vatandaşlığa sahip birçok Filistinli bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, abluka altındaki Gazze'deki ABD vatandaşlarını kurtarmaya çalışıyor. İsrail, insani yardımlar da dahil olmak üzere Gazze'ye her türlü girişi kapattı.



Uluslarası medyaya sızan bilgilere göre Refah Sınır Kapısı geçici bir süre için açılacak. Bu açıklık sırasında çifte vatandaşlar Mısır'a geçecek ve insani yardımlar da Gazze'ye ulaştırılacak.



Reuters haber ajansı da Mısırlı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kahire, Washington ve Tel Aviv üçgeninde anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Hamas ise "Bizim anlaşmadan haberimiz yok." açıklamasını yaptı. Benzer bir açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden geldi.

Anadolu Ajansı'nın Mısır Kızılayı'na dayandırdığı haberine göre bekleyen TIR'lar sınır kapısına doğru hareket etmeye başladı.



İKİNCİ NEKBE KORKUSU

