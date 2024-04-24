İSRAİL'İN PLANI NE?



Bazı BM ve diğer insani yardım yetkilileri, yardımın güneye, Refah'ta barınan 1 milyondan fazla insan için kurulan kamplara yönlendirilmesinden korkuyor.



İsrail güçleri, Refah'a girebilmek için Filsitinlilerin şehirden ayrılmasını istiyor.



Böyle bir saldırı, kaçınılmaz olarak güney Gazze'deki Refah ve Kerem Şalom geçiş noktalarının geçici olarak kapatılması anlamına gelecektir.



Dolayısıyla yüzer liman geçiş noktalarının yerine hizmet edecek ve aynı zamanda İsrail üzerindeki kuzey bölgesini yardım trafiğine açma baskısını da saptıracak.



Bir BM yetkilisi, "Bir liman inşa edilmesinin en temel nedenlerindne biti, tedarikçilerin doğrudan kuzeye gelebilmesi için onu daha kuzeye yerleştirmekti" diye konuştu.



Yetkili, teklif edilen liman projesini "İsrail'in Refah'ı işgal etmesine hizmet edecek bir sis perdesi" olarak yorumladı.



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ABD Başkanı Joe Biden, planı 7 Mart'ta geçici liman planını duyurduğunda, bunu gıda yardımının ulaştırılmasında kararlı bir adım olarak sundu.



Biden konuşmasında, "Bu geçici iskele, Gazze'ye her gün ulaşan insani yardım miktarında büyük bir artışa olanak tanıyacak" dedi.



Üst düzey bir ABD yetkilisi o zamanlar bunu, İsrail'in işlettiği kara geçişlerini kullanmak zorunda kalmadan yiyecek dağıtmanın bir yolu olarak sunmuştu. Yetkili, "İsraillileri beklemiyoruz" dedi.



ABD'nin planı, büyük gemilerin yüklerini boşaltabileceği, deniz tabanına demirlenmiş bir yüzer havuz ve kıyıya bağlanan 500 metrelik yüzer bir iskeleyi içeriyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin