Gazze'ye geçici liman | Refah operasyonu için bir sis perdesi mi?

ABD tarafından kıtlıkla baş eden Gazze'nin kuzeyine İsrail kontrol noktalarına takılmadan yardım ulaştırmak hedefiyle inşasına başlanan geçici liman tamamlanmak üzere. Birleşmiş Milletler yetkililerine göre ise liman tamamlandığında, farklı bir konuma yerleştirilerek öne sürülenden farklı bir amaca hizmet edebilir. Yetkilerin iddialarına göre, geçici liman Refah'ta barınan yerinden edilmiş Filistinlilere yardım ulaştırırken İsrail ordusunun planlanan Refah operasyonu için bir sis perdesi görevi görecek.

Gazze'ye geçici liman | Refah operasyonu için bir sis perdesi mi?

tarafından kıtlıkla baş eden 'nin kuzeyine insani yardım ulaştırmak için tasarlanan dev liman Doğu Akdeniz'de tamamlanmak üzere.

Geçici liman buradan kıyılarına doğru itilecek, ancak projenin kıtlığı kontrol altına almada ne kadar yararlı olacağı konusunda şüpheler artıyor.

'in ABD hükümetinin Gazze'ye yapılan yardımda artış sağlamanın bir yolu olarak öne sürdüğü iskele planını benimsediğine dair endişeli sesler yükseliyor. İddialara göre bu liman, planlanan Refah işgali için “sis perdesi” görevi görecek.

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"İSRAİL'İN KALESİ"NE DEMİRLENECEK

Liman, ABD donanmasına ait gemiler kullanılarak inşa edildi ve mayıs ayı başlarında yerine oturması bekleniyor.

Birçok yardım yetkilisine göre mevcut plan, limanı kıtlık tehdidinin en şiddetli olduğu Gazze'nin kuzeyine değil, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kalesinin bulunduğu şeridin ortasındaki bir noktaya demirlemek.

Bu da liman yoluyla getirilen gıdanın yine, şeridi ikiye bölen ve kuzeye ulaşan insani yardım teslimatlarını engelleyen bir geçiş noktası olan bir İsrail kontrol noktasından geçmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

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İSRAİL'İN PLANI NE?

Bazı BM ve diğer insani yardım yetkilileri, yardımın güneye, Refah'ta barınan 1 milyondan fazla insan için kurulan kamplara yönlendirilmesinden korkuyor.

İsrail güçleri, Refah'a girebilmek için Filsitinlilerin şehirden ayrılmasını istiyor.

Böyle bir saldırı, kaçınılmaz olarak güney Gazze'deki Refah ve Kerem Şalom geçiş noktalarının geçici olarak kapatılması anlamına gelecektir.

Dolayısıyla yüzer liman geçiş noktalarının yerine hizmet edecek ve aynı zamanda İsrail üzerindeki kuzey bölgesini yardım trafiğine açma baskısını da saptıracak.

Bir BM yetkilisi, "Bir liman inşa edilmesinin en temel nedenlerindne biti, tedarikçilerin doğrudan kuzeye gelebilmesi için onu daha kuzeye yerleştirmekti" diye konuştu.

Yetkili, teklif edilen liman projesini "İsrail'in Refah'ı işgal etmesine hizmet edecek bir sis perdesi" olarak yorumladı.

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ABD'NİN İDDİASI NE?

ABD Başkanı Joe Biden, planı 7 Mart'ta geçici liman planını duyurduğunda, bunu gıda yardımının ulaştırılmasında kararlı bir adım olarak sundu.

Biden konuşmasında, "Bu geçici iskele, Gazze'ye her gün ulaşan insani yardım miktarında büyük bir artışa olanak tanıyacak" dedi.

Üst düzey bir ABD yetkilisi o zamanlar bunu, İsrail'in işlettiği kara geçişlerini kullanmak zorunda kalmadan yiyecek dağıtmanın bir yolu olarak sunmuştu. Yetkili, "İsraillileri beklemiyoruz" dedi.

ABD'nin planı, büyük gemilerin yüklerini boşaltabileceği, deniz tabanına demirlenmiş bir yüzer havuz ve kıyıya bağlanan 500 metrelik yüzer bir iskeleyi içeriyor.

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