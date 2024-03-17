Gazze'ye ikinci denizden yardım Kıbrıs'tan demir almaya hazır

Gazze'ye yeni açılan bir deniz rotası kullanılarak gönderilen ilk yardım sevkiyatı kuşatma altındaki Filistin kıyılarına ulaştı.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, gıda yüklü ikinci bir yardım gemisinin Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazır olduğunu söyledi.



Beş ay süren savaşın harap ettiği Gazze Şeridi'ne giden yeni yardım rotasındaki ilk sevkiyat, cuma günü geç saatlerde bölgeye neredeyse 200 ton yiyecek ulaştırmıştı.



Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis gazetecilere verdiği demeçte, "İlk gemi Kıbrıs'a dönüş yolunda ve ikinci gemiyi göndermeye hazırız" diye konuştu.

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