Gerçek King Kong bulundu! Bilim insanları neslinin neden tükendiğini ortaya çıkardı

"GERÇEK KING KONG"



Kafatası olmayan fosillerin eksikliği göz önüne alındığında, Gigantopithecus'un tam olarak neye benzediğini bilmek zor.



Üst azı dişleri bir gorilinkinden yüzde 57,8 daha büyük ve alt azı dişleri yüzde 33 daha büyük. Bu da vücut ağırlığının 200 ila 300 kilogram olabileceğini düşündürüyor.



Maymunun devasa büyüklüğü onun büyük olasılıkla yerde yaşadığını ve yumrukları üzerinde yürüdüğünü gösteriyor.



Gigantopithecus fosilinde bulunan proteinlerin Kasım 2019'da yapılan analizi yaşayan en yakın akrabasının "Bornean orangutanı" olduğunu öne sürdü.



İNSAN ATALARIMIZLA KARŞILAŞMIŞ OLABİLİR

İnsanın ilk atası olan "Homo erectus"un kuzey Çin'de ve daha güneyde Endonezya'da yaşadığı, aynı zamanda dev maymunun şu anda güney Çin olarak bilinen bölgenin ormanlarında yaşadığı biliniyor.



Bilim insanlarına göre Homo erectus ve dev maymunun bir arada yaşadığına dair doğrudan fosil kanıtları yok ancak yine de insanların "King Kong" ile karşılaşmış olmaları mümkün.