Gökyüzünde beş gezegen bir arada görülebilecek

Güneş sisteminde bulunan beş parlak gezegenin, bu sabah itibarıyla özel bir hizalanmayla gökyüzünde aynı anda çıplak gözle görülebileceği duyuruldu.

Daily Mail sitesinin haberine göre bugün, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, kuzey yarımküreden bakıldığında güneşten uzaklıklarına göre sıralandı.

Gezegenlerin hizalanması haziran boyunca görünür olacak.

Hizalamayı gözlemlemek için en iyi zamanın, Venüs ile Mars arasında bir hilalin görüleceği 24 Haziran olacağı belirtildi.

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn parlak gezegenler olarak adlandırılıyor.