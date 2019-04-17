Yonhap'ta yer alan habere göre, polis yetkilileri, ülkenin güneydoğusundaki Jinju kentinde bir kişinin yaşadığı apartmanda yangın çıkardıktan sonra kaçanlara bıçakla saldırdığını belirtti.
Yetkililer, 42 yaşındaki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu apartman sakinlerinden aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13'ünün yaralandığını kaydetti.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Polis tarafından yakalanan saldırganın psikolojik rahatsızlığının bulunduğu sanılıyor.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Güney Kore'de vahşet: Önce yaktı sonra bıçakladı
Anadolu AjansıDünya
Güney Kore'de yaşadığı apartmanda yangın çıkaran kişi, alevlerden kaçanlara bıçakla saldırdı. Saldırıda 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Yonhap'ta yer alan habere göre, polis yetkilileri, ülkenin güneydoğusundaki Jinju kentinde bir kişinin yaşadığı apartmanda yangın çıkardıktan sonra kaçanlara bıçakla saldırdığını belirtti.