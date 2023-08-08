Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: Rusya topraklarımızın yüzde 20'sini işgal altında tutuyor

Zurabişvili, sosyal medya hesabından, Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan "Güney Osetya Savaşının" 15. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.



Gürcistan'ın, toprak bütünlüğünü barış yöntemleriyle sağlayacağını aktaran Zurabişvili, "Rusya bir saldırgan ve işgalcidir. 2008 savaşından 15 yıl sonra hala tüm uluslararası ilkeleri hiçe sayarak topraklarımızın yüzde 20'sini işgal altında tutuyor." ifadelerini kullandı.



"ASIL MÜCADELEMİZ BU İŞGALİ BİTİRMEK"

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de savaşının 15. yıl dönümünde Tiflis'te yakın Mukhatgverdi'deki "Kardeşlik Mezarlığını" ziyaret edip çelenk bıraktı.



Burada açıklama yapan Garibaşvili, Rusya ile savaşta hayatını kaybedenleri minnetle andıklarını ifade ederek, "Bizim asıl mücadelemiz bu işgali bitirmektir. Rusya'nın bir işgalci ve saldırgan olduğu gerçeğini biz uzun süredir biliyorduk ve biliyoruz, bunu tüm dünya biliyor." dedi.

