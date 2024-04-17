Gürcistan parlamentosu "yabancı ajan" yasasının ilk okumasını onayladı

Gürcistan parlamentosu, çok tartışılan "yabancı ajanlar" yasasını görüşmeye devam ediyor.

Gürcistan'ın Interpress haber ajansının bildirdiğine göre Gürcistan parlamentosu başkent Tiflis'te birkaç gündür protestolara neden olan "yabancı ajanlar" hakkındaki yasa tasarısının ilk okumasını onayladı.



Yasa haline gelmeden önce iki kez daha okunması gereken tasarı için 150 milletvekilinden 83'ü lehte oy kullandı.

Asıl adı "yabancı etkinin şeffaflığı" olan yasa tasarısı, geçtiğimiz günlerde parlamentoda yumruklu kavgaya neden olmuştu.



İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin meclis çoğunluk lideri Mamuka Mdinaradze parlamento hukuk komitesindeki oturumda tasarıyı savunurken, muhalif milletvekili Aleko Elisashvili kürsüye koşarak Mdinaradze'ye yumruk attı.

Kremlin ise bugün yaptığı açıklamada, yabancı ajan yasasının "Rus" yasası olarak adlandırılmaması gerektiğini belirtti.



Söz konusu yasa tasarı yasalaşırsa, yabancı ülkelerden fon alan kurum ve kuruluşlar kendilerini yabancı ajan olarak kaydettirmek zorunda kalacak.

Muhalefet bunun Rus tipi bir yasa olduğunu savunarak eleştiriyor.

Yasayla, bağımsız basın kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin susturulmaya çalışılacağı belirtiliyor.