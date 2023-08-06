Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi

Ekipler özel eğitilmiş köpekler ve İHA gibi ekipmanların da yardımıyla afet bölgesinde kayıplara ulaşmaya çalışıyor.



Çalışmaları yerinde takip eden görevliler, tatil evlerinin çatı, duvar ve diğer parçalarıyla kaplanmış toprak tabakasının bazı yerlerde 5 ila 8 metre derinliğe ulaştığını belirtiyor.



Sadece birkaç binanın kısmen sağlam kaldığı Şovi'nin büyük kısmının toprak altında kaldığı görülüyor.



Güvenlik nedeni ile özel izin almadan gazetecilerin girişinin yasak olduğu bölgede basın mensuplarının görüntü almasına aralıklı olarak müsaade ediliyor.

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