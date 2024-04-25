Haiti'de çete şiddeti: Başbakan Ariel Henry istifa etti

Başbakan Ariel Henry'nin ofisi bugün resmi olarak istifasını açıkladı.



İstifa eden başbakan Ariel Henry'nin yerine Ekonomi ve Maliye Bakanı Patrick Boisvert geçici olarak atandı.

Haiti'nin başkenti Pot-au-Prince'i kasıp kavuran şiddetin arkasındaki çete lideri Jimmy "Barbecue" Chérizier, uzun zamandır Haiti başbakanı Ariel Henry'nin istifasını istiyordu.

Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete lideri Barbecue, 6 Mart'taki açıklamasında, Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur" ifadesini kullanmıştı.



Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.



Karayip liderleri ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de bulunduğu yetkililerin Haiti'nin giderek büyüyen krizini durduracak bir çözümü acilen görüşmek üzere Jamaika'da bir araya gelmişti. Burada Henry'nin istifası görüşülmüştü.

Bugün Haiti için yeni bir başbakan ve kabinenin seçilmesiyle görevli bir konsey yemin edecek.

Yedisinin oylama yetkisine sahip olduğu dokuz üyeli konseyin aynı zamanda yeni Kabine'nin gündeminin belirlenmesine de yardımcı olması bekleniyor.

Ayrıca, seçimlerin yapılabilmesi için gerekli olan geçici bir seçim komisyonu atayacak ve bir milli güvenlik kurulu kuracak.