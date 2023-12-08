Halil Falyalı cinayetinin tetikçisi Hollanda'da yakalandı

Vücuduna 16 mermi isabet eden Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, şöförü Murat Demirtaş ise olay yerinde ölmüştü.



6 KİŞİ YAKALANMIŞTI



Olaydan sonra, cinayetle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.



İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim’de görülen davada, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez hakkında, "planlayarak kasten öldürme" ve "Suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



Savcı, Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs adlı sanıkların ise "planlı cinayete yardım" ve "suç örgütüne üyelik" suçlarından 33 yıldan 46 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.