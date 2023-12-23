Hamas'tan İsrail Savunma Bakanı'na yanıt: İçi boş bir tehdit

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, "İsrailli askerlerin direniş liderlerini öldürmek üzere oldukları" yönündeki açıklamasını, "içi boş bir tehdit" olarak değerlendirdi.



Hamas'tan, Galant'ın, Gazze'deki Hamas lideri Yahya es-Sinvar'la ilgili açıklamalarına cevap geldi. Açıklamada, Galant'ın, "direnişin liderlerini öldürmeye yakın oldukları" yönündeki açıklamalarının, hayali başarıları pazarlamada kullandığı içi boş bir tehdit olduğu ifade edilerek, "Bu tehditler, sivilleri öldürmekten ve sivil yapıları yıkmaktan başka Gazze'de hiçbir hedefi gerçekleştiremeyen Galant'ın sefil başarısızlığının bir ifadesidir." denildi.



Galant, daha önce İsrail ordu radyosunun Facebook sayfasında yer alan açıklamasında, "Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın yakında İsrail ordusunun tüfekleriyle karşılaşacağını" kaydetmişti.



İSRAİL, BARI ŞERİA'DA BASKINLARA DEVAM ETTİ



Diğer taraftan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenledi. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin baskınlarının adresi Cenin, Nablus, Eriha, Beytüllahim ve El Halil kentleri oldu.

İsrail askerleri, askeri araçlar eşliğinde Eriha'daki Ayn es-Sultan ve Akabeti Cebr mülteci kamplarını bastı. İsrail güçleriyle Filistinli gençler arasında çatışma yaşandı.



Baskınların diğer adresleri El Halil kenti ile ona bağlı Yatta beldesi ve Beytüllahim'deki Dıheyşe Mülteci Kampı oldu. Nablus'ta ise Beyta beldesi ile Karyut köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri, evlere girerek teftiş yaptı ve eşyaları dağıttı.

İsrail askerleri, Cenin kenti ile mülteci kampındaki baskında Cenin Hastanesi yakınlarında konuşlandı. Cenin Mülteci Kampı'na hakim binaların içine ve çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Mülteci kampı ile kentteki bazı mahallelerde elektrikler kesilirken, İsrail güçleri havaya aydınlatma fişeği attı.



BMGK KARARI 'YETERSİZ' BULUNDU



Ayrıca Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için 'acil adım atılmasını' öngören karar tasarısını yetersiz bir adım olarak değerlendirdi. BMGK'nin Gazze'de devam eden savaşı durdurmaya yönelik karar alamamasından duyulan memnuniyetsizlik dile getirildi.







