Hamas'tan yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Putin'e tebrik

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, seçim zaferinden dolayı Putin'e bir tebrik mesajı yolladı.



Rusya'nın Filistin davasına destek veren pozisyonundan övgüyle söz eden Heniyye, Filistin halkının karşısında durduğu İsrail işgal güçlerinin ABD'nin Ortadoğu'daki en önemli hegomonik kollarından biri olduğunu belirtti.



Heniyye, Hamas'ın Rusya ile ortak işbirliği yollarını güçlendirme arzusunda olduğunu, Rus halkının ve dünyanın çıkarları doğrultusunda ezilen halklara adalet sağlayacak çok kutuplu bir küresel sistem inşa etme yolunda Putin'e başarılar dilediğini ifade etti.

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