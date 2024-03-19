imsakiye

Hamas'tan yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Putin'e tebrik

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, seçimleri kazanarak yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin'i tebrik etti.

Hamas'tan yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Putin'e tebrik

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, seçim zaferinden dolayı Putin'e bir tebrik mesajı yolladı.

'nın Filistin davasına destek veren pozisyonundan övgüyle söz eden Heniyye, Filistin halkının karşısında durduğu İsrail işgal güçlerinin ABD'nin Ortadoğu'daki en önemli hegomonik kollarından biri olduğunu belirtti.

Heniyye, Hamas'ın Rusya ile ortak işbirliği yollarını güçlendirme arzusunda olduğunu, Rus halkının ve dünyanın çıkarları doğrultusunda ezilen halklara adalet sağlayacak çok kutuplu bir küresel sistem inşa etme yolunda Putin'e başarılar dilediğini ifade etti.

Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi

Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...