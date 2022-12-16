Harvard Üniversitesi'ne ilk siyahi başkan: Fildişi kuleden çıkmamızın zamanı geldi

Harvard Üniversitesi, Claudine Gay'in kurumun 30. başkanı olacağını ve böylelikle Ivy League okuluna liderlik edecek ilk Siyahi ve ikinci olacağını yapacağını duyurdu. Şu anda üniversitede dekan olan Gay, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için istifa eden Lawrence Bacow'un yerini alacak.

AZINLIK HAKLARI VE EŞİTSİZLİK KONULARINDA ÇALIŞIYOR



Haitili göçmen bir ailenin çocuğu olan Gay, ABD’de azınlıkların siyasi katılımı konusunda önde gelen bir ses olarak görülüyor. Gay, 2006'da Harvard'a hükümet ve Afrika ve Afro-Amerikan çalışmaları profesörü olarak katıldı ve o zamandan beri çeşitli sosyal ve ekonomik faktörün siyasi görüşleri ve oylamaları nasıl şekillendirdiği de dahil olmak üzere çeşitli konuları araştırdı.



Gay ayrıca, çocuk yoksulluğu ve yoksunluğunun eğitim fırsatları üzerindeki etkileri ve Amerikan eşitsizliği gibi konuları küresel bir perspektiften inceleyen Harvard'ın ABD eşitsizlik Girişimi'nin kurucu başkanı olarak görev yapıyor.

"MÜTHİŞ BİR AKADEMİK LİDER"



Harvard’ın şu anki lideri Bacow konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Keskin bir zekaya, harika liderlik ve iletişim becerilerine, mükemmel muhakemeye ve Harvard'a iyi hizmet edecek özveriye sahip müthiş bir akademik lider. Belki de en önemlisi, onu tanıyan ve onunla çalışmış herkesin saygısını hak ediyor” diye konuştu.



Diğer taraftan Gay, görevi kabul konuşmasında Harvard'daki bölümler arasında daha fazla işbirliği çağrısında bulundu ve üniversitenin dünyayla daha fazla iç içe olması çağrısında bulundu.



Gay, "'Fildişi kule' fikri, akademi dünyasının geleceği değil, geçmişidir. Biz toplumun dışında değil, onun bir parçası olarak varız. Bu, Harvard'ın dünyaya dahil olma ve dünyaya hizmet etme görevi olduğu anlamına gelir” diye konuştu.



Öte yandan Gay, Harvard Üniversitesi’nin başkanı olduğunda Ivy League üniversitelerinde kadın başkanların sayısı artacak Şu anda 8 Ivy League okulundan Dartmouth, Pennsylvania, Cornell ve Brown üniversitelerinde kadın başkanlar bulunuyor. Columbia, Yale ve Princeton üniversiteleri ise erkek başkanlar tarafından yönetiliyor.