Havaalanında çiğ tavuğa gizlenmiş silah yakalandı

ABD Florida'daki Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'ndaki Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) çiğ tavuğa gizlenmiş bir silah yakalandığını duyurdu.

Havaalanında çiğ tavuğa gizlenmiş silah yakalandı

'li ulaştırma yetkilileri, silahı çiğ tavuğun içine saklayarak uçağa sokmaya çalışan bir yolcunun gözaltına alındığını duyurdu.

Kağıt ambalajlara sarılmış , uçağa binmeden önce tespit edildi.

TSA memurları, Instagram paylaşımında haberi espirili bir dille duyurdu.

Havaalanında çiğ tavuğa gizlenmiş silah yakalandı - 1

Paylaşımda "Yarı pişmiş bile değildi. Çiğ ve yağlıydı. Şükran Günü'ne yaklaştığımız bu günlerde sizi güvenle uçurmaktan onur duyuyoruz ve her zaman çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD havayollarında ateşli silahlar yasak değil, ancak kontrol edilmiş bagajda, kilitli, sert kenarlı bir konteynerda taşınabiliyor.

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