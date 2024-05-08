Amerikan devi, Tesla'dan kovulan çalışanların peşinde

Tesla, geçen ay içinde üst düzey birçok yetkilinin de bulunduğu pek çok çalışanını işten çıkardı. Bu işten çıkarmaların ardından General Motors (GM) Tesla'nın eski çalışanlarının peşine düştü.

Amerikan devi, Tesla'dan kovulan çalışanların peşinde

'nın sahibi , şirketin nisan ayında 140 bin kişilik küresel işgücünün yüzde 10'unu işten çıkaracağını duyurdu. Bu yaz için planlanan staj programları da ayrıca iptal edildi.

General Motors Yetenek Kaynakları Stratejisti Laura del Amo, şirketin 'nın yaklaşan yaz stajı grubunun bir parçası olarak pozisyonları iptal edilen yazılım öğrencilerini işe almakla ilgilendiğini duyurdu.

Del Amo açıklamasında, "Otomotiv topluluğumuzun gücüne inanıyoruz ve çeşitli yetenekleri ekibimize entegre etme konusunda istekliyiz. Eğer şimdi yeni bir staj fırsatı arıyorsanız hadi iletişime geçelim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta birçok öğrenci, Tesla'nın staj tekliflerini, pozisyonlarının başlamasından yalnızca haftalar önce iptal ettiğini açıkladı.

Tesla, Almanya fabrikasında üretimin duracağını doğruladı

Tesla, Almanya fabrikasında üretimin duracağını doğruladı

Haberi Görüntüle

TESLA'DA İŞTEN ÇIKARMA SÜRECİ

'nın CEO'su , yakın zamanda bir dizi işten çıkarma kararı aldı; en sonuncusu bu hafta meydana geldi ve şirketin yazılım, hizmet ve mühendislik departmanlarında çalışanları etkiledi.

Elektrikli araç şarj ekibi de dahil olmak üzere şirketin diğer sektörlerinde de işten çıkarmalar yaşandı. Şarj ekibinden en az 500 kişinin pozisyonlarını kaybettiği düşünülüyor.

İşten çıkarmaları açıklayan Musk, şirketi "yeniden organize etme zamanının" geldiğini söyledi ve bu hareketin her beş yılda bir tekrarlanacağını belirtti

Tesla'nın otopilot özelliği 13 ölümcül kazaya neden oldu

Tesla'nın otopilot özelliği 13 ölümcül kazaya neden oldu

Haberi Görüntüle

GM DAHA ÖNCE DE TESLA ÇALIŞANLARINI ALDI

İşe alım duyurusuyla ilgili açıklama yapan bir sözcü, "Özellikle mühendislik, yazılım geliştirme ve elektrifikasyon gibi alanlarda her zaman yeni yetenekler arıyoruz. Stajyer programlarımıza başvuranları memnuniyetle karşılıyoruz. GM bir kariyere başlamak için harika bir yer" dedi.

GM'nin daha önce de eski çalışanlarını işe aldığı biliniyor. Şubatta Detroit merkezli şirket, 'nın eski yöneticisi Kurt Kelty'yi batarya teknolojisinden sorumlu başkan yardımcısı olarak kadrosuna katmıştı.

Bir ay sonra da Tesla'nın Austin Gigafactory'sinin eski başkan yardımcısı J.P. Clausen'ı işe almıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Putin ile Paşinyan bir araya geldi: Bölgesel güvenlikle ilgili konuları görüştüler

Putin ile Paşinyan bir araya geldi: Bölgesel güvenlikle ilgili konuları görüştüler

BM: Gazze'de 360 bin yapı kısmen zarar gördü veya tamamen yıkıldı

BM: Gazze'de 360 bin yapı kısmen zarar gördü veya tamamen yıkıldı

İsrail'in saldırıları sürüyor | Hamas: Refah'ta direniyoruz

İsrail'in saldırıları sürüyor | Hamas: Refah'ta direniyoruz

Güney Sudan'da 6 yılda 1,3 milyon mülteci evine döndü

Güney Sudan'da 6 yılda 1,3 milyon mülteci evine döndü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna, NATO askeri talep etmedi"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna, NATO askeri talep etmedi"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile ilişkilerde olumlu atmosfer devam ediyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile ilişkilerde olumlu atmosfer devam ediyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...