Amerikan devi, Tesla'dan kovulan çalışanların peşinde

Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketin nisan ayında 140 bin kişilik küresel işgücünün yüzde 10'unu işten çıkaracağını duyurdu. Bu yaz için planlanan staj programları da ayrıca iptal edildi.



General Motors Yetenek Kaynakları Stratejisti Laura del Amo, şirketin Tesla'nın yaklaşan yaz stajı grubunun bir parçası olarak pozisyonları iptal edilen yazılım öğrencilerini işe almakla ilgilendiğini duyurdu.



Del Amo açıklamasında, "Otomotiv topluluğumuzun gücüne inanıyoruz ve çeşitli yetenekleri ekibimize entegre etme konusunda istekliyiz. Eğer şimdi yeni bir staj fırsatı arıyorsanız hadi iletişime geçelim" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz hafta birçok öğrenci, Tesla'nın staj tekliflerini, pozisyonlarının başlamasından yalnızca haftalar önce iptal ettiğini açıkladı.

Tesla, Almanya fabrikasında üretimin duracağını doğruladı Haberi Görüntüle

TESLA'DA İŞTEN ÇIKARMA SÜRECİ



Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yakın zamanda bir dizi işten çıkarma kararı aldı; en sonuncusu bu hafta meydana geldi ve şirketin yazılım, hizmet ve mühendislik departmanlarında çalışanları etkiledi.



Elektrikli araç şarj ekibi de dahil olmak üzere şirketin diğer sektörlerinde de işten çıkarmalar yaşandı. Şarj ekibinden en az 500 kişinin pozisyonlarını kaybettiği düşünülüyor.



İşten çıkarmaları açıklayan Musk, şirketi "yeniden organize etme zamanının" geldiğini söyledi ve bu hareketin her beş yılda bir tekrarlanacağını belirtti



Tesla'nın otopilot özelliği 13 ölümcül kazaya neden oldu Haberi Görüntüle

GM DAHA ÖNCE DE TESLA ÇALIŞANLARINI ALDI



İşe alım duyurusuyla ilgili açıklama yapan bir sözcü, "Özellikle mühendislik, yazılım geliştirme ve elektrifikasyon gibi alanlarda her zaman yeni yetenekler arıyoruz. Stajyer programlarımıza başvuranları memnuniyetle karşılıyoruz. GM bir kariyere başlamak için harika bir yer" dedi.



GM'nin daha önce de eski Tesla çalışanlarını işe aldığı biliniyor. Şubatta Detroit merkezli şirket, Tesla'nın eski yöneticisi Kurt Kelty'yi batarya teknolojisinden sorumlu başkan yardımcısı olarak kadrosuna katmıştı.



Bir ay sonra da Tesla'nın Austin Gigafactory'sinin eski başkan yardımcısı J.P. Clausen'ı işe almıştı.