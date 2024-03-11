Havacılık devi uyardı: Avrupa, Rusya ve Trump'a hazır değil

"AVRUPA İÇİN UYANDIRMA ÇAĞRISI"



Faury ayrıca, Trump'ın NATO'dan ayrılma yönündeki uyarılarının hem güvenlik hem de ekipman konusunda Avrupa için bir uyandırma çağrısı olması gerektiğini söyledi.



Son yıllarda Avrupa, Amerikan donanımına giderek daha fazla bağımlı hale geldi ve bu da kendi endüstriyel tabanının gerilemesine katkıda bulundu.



İngiltere'nin kamu hesapları komitesi yaptığı açıklamada, hükümetin silahlı kuvvetleri finanse etmek için inandırıcı bir planının olmadığını ve giderek müttefiklerine bağımlı hale geldiğini söyledi.

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