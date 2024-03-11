Havacılık devi uyardı: Avrupa, Rusya ve Trump'a hazır değil

Havacılık devi Airbus'ın CEO'su Guillaume Faury, Avrupa'nın Rusya ile savaşa ya da Donald Trump'ın ABD'yi NATO'dan çekme riskine hazırlıksız olduğunu ve savunma teçhizatı harcamalarını artırması gerektiğini söyledi.
Avrupa'nın en büyük havacılık ve savunma şirketinin genel müdürü Guillaume Faury, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin Batı Avrupa sınırlarına savaş getirmesinin kıtanın savunma sanayisi için "belirleyici bir an" olduğunu söyledi.
Faury, Avrupalı ulusların güvenlikleri ve donanımları konusunda ABD'ye çok fazla güvendiklerini ve savunma sanayisi konusunda "önemsizleştiklerini" söyledi.
SAVAŞ UÇAĞINDA BERABERLİK ÇAĞRISI
Avrupa'yı "çabalarını birleştirerek" rakip savaş uçağı programlarını birleştirmeye çağırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde NATO ülkelerine, Ukrayna'ya savaşmak üzere asker göndermeleri halinde nükleer savaş riskiyle karşı karşıya kalacaklarını söylemişti.
Faury, “Avrupa'nın, Avrupa ile Rusya arasındaki bir çatışmaya karşı ihtiyaç duyacağı hazırlık düzeyine henüz sahip olduğunu düşünmüyorum. Görünüşe göre Rusya savunma yeteneklerini artırıyor" dedi.
Avrupa'nın savaş konusunda dünya ülkelerinin çok gerisinde kaldığını belirten Faury, "İkinci Dünya Savaşı'ndan neredeyse 80 yıl sonra, bir çatışmaya hazırlık yapmak yerine, düşmanı saldırıdan caydırmak için tasarlanmış farklı bir sistemle birlikteyiz. Farklı düzeydeki çatışmalara hazırlıklı olmak istiyorsak, hızlanmamız gerekiyor" uyarısında bulundu.
"AVRUPA İÇİN UYANDIRMA ÇAĞRISI"
Faury ayrıca, Trump'ın NATO'dan ayrılma yönündeki uyarılarının hem güvenlik hem de ekipman konusunda Avrupa için bir uyandırma çağrısı olması gerektiğini söyledi.
Son yıllarda Avrupa, Amerikan donanımına giderek daha fazla bağımlı hale geldi ve bu da kendi endüstriyel tabanının gerilemesine katkıda bulundu.
İngiltere'nin kamu hesapları komitesi yaptığı açıklamada, hükümetin silahlı kuvvetleri finanse etmek için inandırıcı bir planının olmadığını ve giderek müttefiklerine bağımlı hale geldiğini söyledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Havacılık
- Dünya
- Avrupa
- Rusya