ABD'nin Ohio eylatinde bir kadın, ailesine hediye ettiği DNA testiyle çiftin çocuğu olmadığını anladı.

Çocuk sahibi olmak isteyen Joseph Cartellone ve Jennifer Cartellone çiftinin, 1994 yılında tüp bebek tedavisiyle Rebecca ismini verdikleri bir kız çocukları oldu.

Rebecca 24 yaşına geldiğinde soy ağacını öğrenmek için ailesine internette satılan DNA testlerinden hediye etti. 2 ay sonra sonuçları belli olan bu test, soy ağacından çok daha fazlasını ortaya çıkardı.

Rebecca, İtalyan kökleri olan babası ve onun ailesi Cartellone'ler ile hiçbir genetik bağı olmadığını öğrendi.



Tüp bebek tedavisi esnasında yanlışlıkla anne Jennifer'ın yumurtalarının Cartellone'nin spermiyle değil başka bir kişi ile döllediği ortaya çıktı.



Genç kızın gerçek babasını bulmak için ise çalışma başlatıldı ve baba adayları 5'e indirildi. Korkunç skandalın ardından aile hastane yönetimine dava açtı.