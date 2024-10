"Hiçbir yere" uçuş: Air France yolcuları sekiz saat boyunca havada mahsur kaldı

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası havayolu şirketleri, bir dizi tedbir aldı ve çok sayıda uçağı başka yöne çevirdi.



Bu nedenle on binlerce havayolu yolcusu, hiç beklemedikleri bir yerde uyandı.



Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Körfez ve Güney Asya'ya normal uçuş rotası, Türkiye'nin güneydoğusuna uçmak ve ardından İran ya da Irak üzerinden güneydoğuya yönelmek şeklinde gerçekleşiyor.



Ancak İran'dan İsrail'e, Irak üzerinden füzeler atılınca, her iki ülkenin hava sahası da kapatıldı. En uç tepki ise Air France'ın AF218 sefer sayılı Paris-Mumbai uçağında yaşandı; yolcular sekiz saat boyunca hiçbir yere gidemedi.



Airbus A350 uçağı, Paris Charles de Gaulle havaalanından dört saat geç kalktı. Uçak, Irak'a ulaştığında ülkenin hava sahası aniden kapandı. Uçak geri döndü ve ters rüzgarlarla mücadele ederek orijinal kalkış saatinden tam 12 saat sonra Paris'e geri döndü.



MISIR ÜZERİNDEN YÖNLENDİRİLDİ



Üsse dönmeyen uçuşlar arasında, hava trafiği Mısır üzerinden güneye yönlendirildi ve bunlar Suudi Arabistan'ın merkezi üzerinden uçtu. Daha uzun rotalar, halihazırda gökyüzünde bulunan birçok uçağın yakıt ikmali yapması gerektiği anlamına geliyordu.



Sonuç olarak, birçok uçak varış noktalarına iki ya da üç saat geç ulaştı, uçuş bağlantıları bozuldu.



Emirates ve Qatar Airways, bu durumdan etkilenen başlıca havayolları olurken, Batı Avrupa'dan gelen çoğu gece uçuşu da yönlendirildi. Her iki havayolu da hızlı bağlantılara güveniyor ve gelen yolcuların çoğunluğu giden uçuşlara aktarma yapıyor.



"LÜTFEN YARDIM GÖNDERİN"



İngiliz The Sun gazetesinin seyahat editör yardımcısı Kara Godfrey, Perth'e uçmak için Dubai'de aktarma yapmayı umuyordu. Godfrey, X'te şu paylaşımda bulundu: “Şu anda yurtdışında mahsur kaldık - Dubai'ye giden Emirates uçağı, hava sahasının kapanması nedeniyle Viyana'ya yönlendirildi, yani bağlantımızı kaçırdık. En erken uçuş? Ayın 7'si. Lütfen yardım gönderin.”



British Airways'in (BA), Londra Heathrow'dan Dubai'ye giden BA107 sefer sayılı uçağı Irak-Türkiye sınırının hemen kuzeyinde geri döndü ve Kıbrıs'ta Larnaka'ya yönlendirildi. BA'nın Sidney ve Singapur'dan Heathrow'a giden ve en uzun aktarmasız rotalarından biri olan uçağı, Londra'ya devam etmeden önce yakıt ikmali için Dubai'ye indi ve iki saat gecikmeli olarak Londra'ya ulaştı.



British Airways sözcüsü konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Emniyet ve güvenlik her zaman en yüksek önceliğimizdir ve operasyonlarımızı sürekli olarak değerlendiriyor ve buna göre ayarlıyoruz.”



Heathrow'dan kalkan bir Etihad uçağı Abu Dabi'ye giderken Riyad'a yönlendirildi ve dört saat gecikmeli olarak varabildi. Wizz Air de BAE'nin başkentine bir dizi sefer düzenledi.



NAKİT TAZMİNAT ALAMIYORLAR



Havayolu yolcu hakları kuralları uyarınca, İngiltere veya Avrupa Birliği'nde başlayan uçuşlarda seyahat eden yolcular, mümkün olan en kısa sürede son varış noktalarına uçurulma ve uçabilene kadar uygun şekilde otel ve yemek sağlanma hakkına sahip.



Ancak sebep, havayolu şirketlerinin kontrolü dışında olduğu için nakit tazminat alamıyorlar.