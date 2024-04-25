Hindistan'da seçim: Oy kullanana  ücretsiz taksi ve yemek

Hint basınındaki haberlere göre, Karnataka'nın Bangalor kenti, seçime katılım oranının düşük olduğu şehirlerin arasında.



Bu nedenle oteller, ulaşım şirketleri ve çeşitli firmalar, Hindistan Seçim Kurulu ile işbirliği dahilinde seçmenleri oy kullanmaya teşvik etmek için çeşitli girişimlerde bulundu.



Bunların arasında ücretsiz taksi hizmeti, yemek ve sağlık kontrolü gibi teşvikler yer alıyor.



Bazı restoranlar, ücretsiz veya indirimli yemek için vatandaşlardan oy kullandıklarına dair parmaklarına sürülen mürekkebi göstermelerini istiyor.



Kentte popüler eğlence parkı Wonderla, oy kullananlara indirimli fiyattan bilet veriyor.



Bangalor'un yanı sıra seçmenler için benzer teşvikler, Karnataka'ya bağlı Maisur ve Mangolor şehirlerinde de yapılıyor.



2019'daki genel seçimlerde Bangalor'da seçime katılım oranı ortalama yüzde 54 civarındaydı. Bu oran, Karnataka eyaletinin genelinde yüzde 68'e tekabül ediyordu.



Hindistan'da 19 Nisan - 1 Haziran'daki seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

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