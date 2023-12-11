Hindistan Yüksek Mahkemesi Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasını onayladı

Modi de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yüksek mahkemenin kararından memnun olduğunu bildirdi.



Hindistan Yüksek Mahkemesi, temmuz başında, hükümetin Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması kararına yönelik itirazları ele almak için heyet oluşturmuş, davanın duruşması 2 Ağustos'ta başlamıştı.



CAMMU KEŞMİR'iN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI



Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.



Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.



1947'den bu yana Cammu Keşmir'in yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.

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