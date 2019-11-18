Hindistan'da çığ altında kalan 6 kişi yaşamını yitirdi

Hindustan Times'ın haberine göre, Hint ordusundan bir yetkili yaptığı açıklamada, Siachen Buzulu'nun kuzey kesiminde yaklaşık 5 bin 500 metre yükseklikteki askeri mevzi civarında meydana gelen çığ felaketinde, 8 kişilik devriye ekibinin çığ altında kaldığını bildirdi.



Yakındaki mevzilerden kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini aktaran yetkili, saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından 6 asker ile 2 sivil personelin enkaz altından yaralı kurtarıldığını belirtti.



Helikopterle askeri bir hastaneye kaldırılan 4 asker ile 2 sivilin "aşırı hipotermi" nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkili, yaralı 2 askerin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.



Siachen bölgesi, Pakistan ve Hindistan arasında 1984-2003 yıllarında çatışmalara sahne olmasıyla "dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak adlandırılıyor.



Siachen savaşının ardından iki ülke de bölgedeki kontrol ettikleri alanlara asker gönderiyor ve burada askeri noktalar kuruyor.



Çığ ve heyelanların sıkça yaşandığı dondurucu soğuklara sahip bölgede konuşlanan Hint ve Pakistanlı askerlerin, çatışmadan ziyade zorlu hava şartları nedeniyle hayatını kaybettikleri biliniyor.



Pakistan, Çin ve Hindistan üçgeninde tamamen buzul ve karla kaplı dağlardan oluşan bölge, 70 kilometreyi aşan tek parçalık Siachen Buzulu'yla kutuplardan sonraki en büyük üçüncü buzula ev sahipliği yapıyor. Bölge bu nedenle "üçüncü kutup" olarak anılıyor.

