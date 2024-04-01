Hindistan'da hortum ve fırtına can aldı: 5 ölü, 100'den fazla yaralı

Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee yaptığı açıklamada, fırtına nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 100 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Polis, bölge idaresi, afet yönetimi ve hızlı müdahale ekiplerinin kurtarma çalışmalarını yürütmek ve yardım sağlamak için bölgeye gönderildiğini belirten Banerjee, afetten etkilenenlerin güvenli yerlere sevk edildiğini söyledi.

BAŞBAKAN MODİ'DEN AÇIKLAMA

Hindistan Başbakan Narendra Modi ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek yetkililere afetten etkilenenlere gerekli yardımın sağlanması talimatını verdiğini ifade etti.