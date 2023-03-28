Hırvatistan'dan Romanya'nın Schengen'e katılımına destek

Bode ise iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme ve karşılaşılan zorluklarla ilgili görüştüklerini söyledi.



Hırvat mevkidaşıyla bölgesel, uluslararası ve Avrupa özelinde fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bode, "Tüm bölge Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının neden olduğu krizle karşı karşıya. Görüşmede Romanya'nın bu yıl Schengen üyesi olmak istediği beklentisini vurguladım. Romanya'nın, Schengen adaylığının reddini haklı çıkarmak için farklı devletlerce dile getirilen çeşitli hassas iç meseleler, ciddi sorun olarak değerlendirilemez." ifadesini kullandı.



Bode, Hırvatistan'a, Schengen'e katılım konusunda verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Hırvat sahillerinde artan Rumen turistlerle ilgili kendi polis birimlerinin yaz aylarında bölgede görev yapması için destek vereceğini de sözlerine ekledi.

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