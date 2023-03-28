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Hırvatistan'dan Romanya'nın Schengen'e katılımına destek

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, ülkesinin Romanya'nın Schengen bölgesine katılımını desteklediğini söyledi.

Hırvatistan'dan Romanya'nın Schengen'e katılımına destek
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İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, resmi temaslar için başkent Zagreb'de bulunan İçişleri Bakanı Lucian Bode ile bir araya geldi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bozinovic, Hırvatistan'ın 1 Ocak itibarıyla Schengen bölgesine dahil olduğunu anımsattı.

Bozinovic, "Romanya'nın Schengen'e katılımını destekliyoruz. Bu hem Romanya hem de (AB) için önemli. Bunu her fırsatta dile getirmeye çalışacağız." dedi.

Kovid-19 salgının sona ermesiyle düzensiz göçmen geçişlerinde artış kaydedildiğini belirten Bozinovic, "Kimsenin durdurmak gibi bir hedefi olmadığı göç noktasında gerekli kurallara uyulması için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

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Bode ise iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme ve karşılaşılan zorluklarla ilgili görüştüklerini söyledi.

Hırvat mevkidaşıyla bölgesel, uluslararası ve Avrupa özelinde fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bode, "Tüm bölge Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının neden olduğu krizle karşı karşıya. Görüşmede Romanya'nın bu yıl Schengen üyesi olmak istediği beklentisini vurguladım. Romanya'nın, Schengen adaylığının reddini haklı çıkarmak için farklı devletlerce dile getirilen çeşitli hassas iç meseleler, ciddi sorun olarak değerlendirilemez." ifadesini kullandı.

Bode, Hırvatistan'a, Schengen'e katılım konusunda verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Hırvat sahillerinde artan Rumen turistlerle ilgili kendi polis birimlerinin yaz aylarında bölgede görev yapması için destek vereceğini de sözlerine ekledi.

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