Hizbullah, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e ait Ramim ve Metulla askeri noktasının uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.

Hizbullah, daha önce yaptığı başka bir açıklamada ise, İsrail'in sınırdaki Birket Rişe askeri noktasını güdümlü füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Hedefin tam isabetle vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, hedef alınan İsrail askerleri arasında ölü ve yaralı olduğu iddia edilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 107 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de ise 5 sivil hayatını kaybetti.