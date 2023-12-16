Hizbullah, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi
Arşiv

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, 'e ait Ramim ve Metulla askeri noktasının uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.

Hizbullah, daha önce yaptığı başka bir açıklamada ise, İsrail'in sınırdaki Birket Rişe askeri noktasını güdümlü füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Hedefin tam isabetle vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, hedef alınan İsrail askerleri arasında ölü ve yaralı olduğu iddia edilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 107 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle 'da 24, İsrail'de ise 5 sivil hayatını kaybetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...