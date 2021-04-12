Hollanda’da Covid kaynaklı hastane yoğunluğu: Üç ayın zirvesinde

Hollanda’da geçtiğimiz gün açıklanan 6 bin 757 yeni Covid-19 vakası açıklandı.



Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü’nün açıkladığı sayılara göre açıklanan 6 bin 757 yeni vaka ile haftalık vaka ortalaması 7 bin 189’a yükseldi.



Dört gün üst üste vaka sayıları artarken açıklanan vaka sayıları geçen haftaya göre yüzde 26 arttı.

BİR HAFTA ÖNCEYE GÖRE YÜZDE 10 ARTIŞ



Ülkede hastanelerin yoğunluğu her geçen gün artarken bir hafta önceye göre hastane yoğunluğu yaklaşık yüzde 10 arttı.



Hollanda'da toplamda 794 yoğun bakım hastası olduğu belirtilirken, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 6 artış kaydedildi.



Hollanda’da yeni tip corona virüs salgınında vaka sayısı 1 milyon 357 bini aşarken Hollanda’da, Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü’nün (RIVM) internet sitesinde güncellenen verilere göre 16 bin 771 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.