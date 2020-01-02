İdlib'deki kamplarda çaresiz bekleyiş sürüyor

Suriye ordusu İdlib saldırılarını yoğunlaştırırken bölgede insani kriz derinleşiyor. On binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.



Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan Suriyeliler zor koşullarda hayata tutunmaya çalışıyor.



Yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle çadırların arasında su birikintileri oluştu. Bu durum kamp sakinlerinin hareketini kısıtlıyor.



Hasta eşiyle kampta kalan 70 yaşındaki Halidiye Casim başta yakacak olmak üzere pek çok acil ihtiyaçları olduğunu söyledi.



Casim, "Çadırımız sular altında kaldı. Durum çok kötü. Namuslu ve iyi insanlardan bize yardım etmelerini istiyoruz. Isıtacak bir şey yok. Sobamız yok. Yakacak bir şey de yok. Her şey lazım" dedi.



Semira um Mahmut da Rusya'nın destek verdiği rejim güçlerinin Serakib ilçesine düzenlediği saldırılardan 17 aile üyesiyle birlikte kaçtı.



Mahmut, "Hayat çok zor. Varil bombası evimizi yerle bir etti. Burada kumanyaya ihtiyacımız var. Su birikintilerine çakıl taşları dökülmeli" şeklinde konuştu.



Kamptaki bu zor koşullar nedeniyle sık sık hastalandıklarını söylüyor.



Suriye ordusu, İdlib'deki operasyonlarına hız vermiş durumda. Son haftalarda onlarca köy Şam yönetiminin kontrolüne geçti.



Şam yönetiminin operasyonuna Rus uçakları da destek veriyor.

