IKBY Başbakanı Barzani: Gerilimin bir parçası olmamak için elimizden geleni yapacağız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İran ve ABD arasındaki gerilimin bir parçası olmamaya çalışacaklarını, önceliklerinin bölge halkının korunması olduğunu açıkladı.

mesrur barzani.jpg

İlişkili Haberler

Barzani ve Pompeo İran'ın füze saldırısını görüştü

Barzani ve Pompeo İran'ın füze saldırısını görüştü

ABD-İran gerginliğine dünyadan tepkiler

ABD-İran gerginliğine dünyadan tepkiler

ABD - İran son dakika haberi: İran, ABD üssünü 15 balistik füze ile vurdu

ABD - İran son dakika haberi: İran, ABD üssünü 15 balistik füze ile vurdu

İran'ın askeri kapasitesi ne kadar?

İran'ın askeri kapasitesi ne kadar?

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a gözdağı

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a gözdağı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Meclis Başkanı Revaz Faik ile gerçekleştirdiği 3'lü toplantı sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Irak ve IKBY'de son günlerde istenmeyen olayların meydana geldiğini dile getiren Barzani, "Bölgede gerçekleşen olayları derin bir endişeyle takip ediyoruz. Gerilim ve şiddet, bölgede istikrarsız ve güvenliğin olmadığı bir atmosferin oluşmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

Barzani, ilgili tüm taraflarla bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla çalıştıklarını vurgulayarak, "Önceliğimiz, Kürdistan ve Kürdistan vatandaşlarının korunmasıdır. Gerilimin bir parçası olmamak için de elimizden geleni yapacağız" dedi.

VİDEO: İRAN, ABD ÜSSÜNE FÜZELERLE SALDIRDI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...