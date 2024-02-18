İki annenin "akıllı telefonsuz çocuklar" çağrısı çığ gibi büyüdü

Çevrim içi güvenlik ve sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki etkisi konusunda endişeler artarken, 4 binden fazla ebeveyn küçük çocukların akıllı telefon sahibi olmasını engellemeye kararlı bir gruba katıldı.
4 binden fazla ebeveyn, çocukların akıllı telefon kullanımını ertelemek için hareketi destekliyor.
Smartphone Free Childhood adlı WhatsApp grubu, ilkokuldan arkadaş Clare Fernyhough ve Daisy Greenwell tarafından oluşturuldu.
Grup, çocukların akıllı telefon kullanımını en az 14 yaşına kadar ertelemeyi ve 16 yaşına kadar sosyal medya erişimini kısıtlamayı hedefliyor.
Grubun hızla büyümesi, Greenwell'in Instagram'da paylaşım yapmasının ardından oldu.
Grubun şu anda 4 bin 500 üyesi bulunuyor ve Fernyhough, daha fazla insanın katılabilmesi için yerel gruplar oluşturmaya teşvik ediyor.
Fernyhough ve Greenwell, akıllı telefonların çocukları zararlı içeriklere maruz bıraktığını ve bu nedenle telefon erişimini ertelemek gerektiğini belirtiyorlar.
Birleşik Krallık'ta çocukların büyük çoğunluğu 11 yaşına geldiklerinde akıllı telefon sahibi oluyor.
Anne Esther Ghey, 16 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanması çağrısında bulundu, kızının internet nedeniyle savunmasız olduğuna inanıyor.
Hareketin amacı, çocukların akıllı telefon kullanımını erteleyerek akran baskısını azaltmak ve gerçek dünyaya odaklanmalarını sağlamak.
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