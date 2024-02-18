İki annenin "akıllı telefonsuz çocuklar" çağrısı çığ gibi büyüdü

Grubun hızla büyümesi, Greenwell'in Instagram'da paylaşım yapmasının ardından oldu.



Grubun şu anda 4 bin 500 üyesi bulunuyor ve Fernyhough, daha fazla insanın katılabilmesi için yerel gruplar oluşturmaya teşvik ediyor.



Fernyhough ve Greenwell, akıllı telefonların çocukları zararlı içeriklere maruz bıraktığını ve bu nedenle telefon erişimini ertelemek gerektiğini belirtiyorlar.



Birleşik Krallık'ta çocukların büyük çoğunluğu 11 yaşına geldiklerinde akıllı telefon sahibi oluyor.

Anne Esther Ghey, 16 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanması çağrısında bulundu, kızının internet nedeniyle savunmasız olduğuna inanıyor.



Hareketin amacı, çocukların akıllı telefon kullanımını erteleyerek akran baskısını azaltmak ve gerçek dünyaya odaklanmalarını sağlamak.