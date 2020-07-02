İkiz bebekler Labrador saldırısında hayatını kaybetti

Brezilya’nın Piripa bölgesinde 26 günlük ikiz bebekler, evdeki Labrador cinsi köpek tarafından öldürüldü. Köpek saldırısının Anne ve Analú adlı ikiz bebeklerin annesi Elaine Novais’in (29) komşusuyla konuştuğu sırada gerçekleştiği tespit edildi.



Novais'in evden gelen ağlama seslerinin ardından içeriye giderek bebeklerini kurtarmaya çalıştığı belirtildi.



Maria Pedreira Barbosa Municipal Hastanesi’ne kaldırılmadan önce Novais’in hemşire arkadaşı tarafından ilk müdahalenin yapıldığı bebekler, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin kıskançlık sonucu bebeklere saldırmış olabileceği belirtilirken polisler konuyu araştırıyor.



9 YILDIR BEBEK SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞIYORLARDI



Elaine ve Regis Novais çiftinin yaklaşık 9 yıldır bebek sahibi olmaya çalıştıkları belirtilirken aile yakını tarafından köpeğin normalde uysal olduğu ifade edildi.

