İngiliz Maddie için 16 yıl sonra yeni arama

Portekizli yetkililer Alman polisiyle birlikte arama yapıyor. Kordon altına alınan bölgede köpeklerle iz sürülüyor.



Portekizli, Alman ve İngiliz müfettişler, gölün kıyısında 16 yıl önce kaybolan Maddie'yi arıyor.



Madeleine McCann, 2007'de ailesiyle Portekiz'de tatildeyken kaybolmuştu. Üç yaşındaki küçük kızın, anne ve babası dışarıda akşam yemeğindeyken, kaldıkları evden kaçırıldığı tahmin ediliyor. Ancak uluslararası çapta soruşturmaya ve aramalara rağmen bugüne kadar küçük Maddie'den hiçbir iz bulunamadı.



Üç yıl önce soruşturmaya Alman yetkililer de dahil oldu. Maddie'yi kaçıranın, Portekiz'de işlediği "cinsel saldırı" suçundan Almanya'da hapis yatmakta olan Christian Brückner olduğu iddiası ortaya atıldı.



Hakkında başka cinsel saldırı iddiaları da bulunan Brückner, Maddie kaybolduğunda Portekiz'in güneyinde yaşıyordu. Alman savcılığı, Brückner'i olayın başşüphelisi ilan etti. Savcılığın elinde, Brückner'in Maddie'yi öldürdüğüne dair "somut kanıt" olduğu açıklandı.



Portekiz'deki arama da Alman yetkililerin talebi üzerine başlatıldı. Üç ülkeden müfettişlerin yanı sıra jandarma, itfaiye ve sivil savunma ekipleri seferber edildi.

Portekiz medyasına göre gölün dibi 2008'de dalgıçlar tarafından taranmış ancak sadece hayvan kalıntıları çıkarılmıştı.



Arama yapılan baraj gölü, Maddie'nin kaybolduğu yerden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta.





