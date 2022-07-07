İngiltere Başbakanı Johnson'ın istifa edeceği açıklandı

BBC ve Sky da dahil olmak üzere birçok İngliz medya kuruluşu Başbakan Boris Johnson'un istifa edeceğini duyurdu. BBC, Başbakanı'nın birkaç saat içinde açıklama yapacağını aktardı.

BBC Politika Muhabiri Chris Mason, "Johnson bugün Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa edecek. Johnson sonbahara kadar başbakanlık koltuğunda kalacak" açıklamasını yaptı.

İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ'NDEN AÇIKLAMA

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson'un beklenen istifasının ülke için iyi bir haber olduğunu belirterek, "Muhafazakar Parti’nin en tepedeki ismini değiştirmemize gerek yok. Uygun bir hükümet değişikliğine ihtiyacımız var. İngiltere için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var” dedi.



HÜKÜMETTEKİ PEŞ PEŞE İSTİFALARIN SAYISI 50'Yİ AŞTI



Öte yandan, üst düzey hükümet yetkililerinin de istifaları sürüyor. Son olarak Galler Bakanı Simon Hart'ın görevini bıraktığı açıklandı. Başbakan Boris Johnson'sa baskılara rağmen istifa etmeyeceğini söyledi.

Dünkü birçok istifanın ardından, bu sabah Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis, Hazine Bakanı Helen Whately ve Güvenlik Bakanı Damian Hinds istifa etti. 50. istifa, İngiltere saatiyle 7.20 civarında Bilim, Araştırma ve Yenilik Bakanı olan George Freeman'dan geldi. Emeklilik Bakanı Guy Opperman da kısa bir süre sonra istifa etti.



Freeman, Johnson’a yönelik yazdığı sert bir istifa mektubunda, "Parlamentoya karşı şeffaflık ve samimiyet eksikliğinizin doruk noktasına ulaştınız. Geçmişte cinsel istismar iddiaları olduğunu bildiğiniz birini atamanız bardağı taşırdı.Bu, halkın güvenine ve hükümete, demokrasiye ve hukuka saygısına ve Muhafazakar Parti’nin uzun geleneğine ciddi şekilde zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

JOHNSON DAHA ÖNCE İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI



Bununla birlikte Johnson, dün kabinesinin kalan üyeleriyle bir araya geldi ve birçoğunun kendisini istifaya çağırdığı bildirildi. İngiltere Başbakanı dün istifa çağrılarını reddetti ve “mücadeleye devam etme” sözü verdi.



İngiltere'nin yeni Maliye bakanı Nadhim Zahawi, terfi edildikten 48 saat sonra Başbakan Johnson'u istifaya çağırdı.

Diğer taraftan Johnson kariyeri boyunca birçok skandala karıştı halkı yanıltmak ile suçlandı. Ancak, birçok milletvekili için bardağı taşıran son damla, Johnson'ın, hakkında cinsel istismar suçlamaları bulunduğu konusunda bilgilendirildiği halde Christopher Pincher'ı Muhafazakar Parti’nin disiplin organında üst düzey bir göreve getirmesi oldu.

Johnson'ın Pincher'a yönelik görevi kötüye kullanma iddialarını atamadan önce bildiğinin ortaya çıkması ayrıca önceki gün, iki üst düzey yetkilinin, Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifalarına yol açtı.

YENİ MALİYE BAKANI JOHNSON'U İSTİFAYA ÇAĞIRDI

İngiltere'nin yeni Maliye bakanı Nadhim Zahawi ise Johnson'un kendisini terfi ettirmesinden 48 saat sonra, "Bu sürdürülebilir değil. Sadece Muhafazakar Parti için değil, en önemlisi tüm ülke için durum daha da kötüleşecek. Başabakan Johnson, doğru olanı yapmalı ve hemen gitmelisin" açıklamasını yaptı.

Javid, dün parlamentoda yaptığı istifa konuşmasında, Son aylarda sadakat ve dürüstlük arasındaki gergin ipte yürümek imkansız hale geldi” dedi.



Öte yandan Johnson, geçen ay Muhafazakar Parti milletvekillerinin güven oylamasından kıl payı kurtuldu, ancak daha önce liderliğini destekleyenlerin çoğu şimdi desteklerini bıraktı.



Hull Üniversitesi İngiliz Siyaseti Merkezi direktörü Matt Beech, Johnson'ın bu sefer karşı karşıya olduğu zorluğun, istifa eden hükümet yetkililerin çokluğu "nedeniyle farklı olduğunu söyledi. Beech, Johnson’un durumu “oldukça kiritk” olarak nitelendirdi.