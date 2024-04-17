İngiltere: "İsrail'in İran'a karşılık verme kararı aldığı çok net"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Kudüs'te İngiliz ve Alman dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek uluslararası topluma İran'a karşı "meydan okurcasına" çalışma çağrısında bulundu. Görüşmenin ardından İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron gazetecilere konuştu.



Dışişleri Bakanı Cameron gazetecilere, İsrail'in İran'ın insansız hava aracı ve balistik füze saldırısına "yanıt verme kararı aldığının açık olduğunu" söyledi.



Cameron, İsrail'in vereceği yanıtın gerilimi en aza indirecek şekilde gerçekleştirileceğini umduğunu belirtti.



İsrail'de gazetecilere konuşan Cameron, "İsrail hükümetinin harekete geçme kararı aldığı açık. Bunu, gerilimi mümkün olduğunca tırmandırmayacak şekilde yapmalarını umuyoruz"



Dışişleri Bakanı Cameron, İngiltere'nin İran'a karşı koordineli yaptırımlar görmek istediğini de sözlerine ekleyerek, "İran'a G7 tarafından açık ve net bir mesaj verilmesi gerekiyor" dedi.



İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Alman mevkidaşı Annalena Baerbock, İran'ın geçen hafta sonu gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş füze ve drone saldırısından bu yana İsrail'i ziyaret eden ilk Batılı diplomatlar oldu.