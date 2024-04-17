İngiltere: "İsrail'in İran'a karşılık verme kararı aldığı çok net"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kudüs'te İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron gazetecilere, "İsrail'in İran'a yanıt verme kararının açık ve net olduğunu" söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Alman mevkidaşı Annalena Baerbock, İran saldırısının ardından İsrail'i ziyaret eden ilk Batılı diplomatlar oldu.

İngiltere: "İsrail'in İran'a karşılık verme kararı aldığı çok net"
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Kudüs'te İngiliz ve Alman dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek uluslararası topluma 'a karşı "meydan okurcasına" çalışma çağrısında bulundu. Görüşmenin ardından  Dışişleri Bakanı David Cameron gazetecilere konuştu.

Dışişleri Bakanı Cameron gazetecilere, İsrail'in İran'ın insansız hava aracı ve balistik füze saldırısına "yanıt verme kararı aldığının açık olduğunu" söyledi.

Cameron, İsrail'in vereceği yanıtın gerilimi en aza indirecek şekilde gerçekleştirileceğini umduğunu belirtti.

İsrail'de gazetecilere konuşan Cameron, "İsrail hükümetinin harekete geçme kararı aldığı açık. Bunu, gerilimi mümkün olduğunca tırmandırmayacak şekilde yapmalarını umuyoruz"

Dışişleri Bakanı Cameron, İngiltere'nin İran'a karşı koordineli yaptırımlar görmek istediğini de sözlerine ekleyerek, "İran'a G7 tarafından açık ve net bir mesaj verilmesi gerekiyor" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Alman mevkidaşı Annalena Baerbock, İran'ın geçen hafta sonu gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş füze ve drone saldırısından bu yana İsrail'i ziyaret eden ilk Batılı diplomatlar oldu.

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