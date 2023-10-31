İngiltere Kralı 3. Charles'ın 4 günlük Kenya ziyareti başladı

Ülke basınındaki habere göre, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ve eşi Rachel Ruto, başkent Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda, Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'yı resmi törenle karşıladı.



Tahta çıkışından beri İngiliz Milletler Topluluğu üyesi bir ülkeyi ilk defa ziyaret eden Kral 3. Charles, iki ülke arasındaki tarihi bağları ve ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.



Kral 3. Charles, başkent Nairobi'den başka Hint Okyanusu kıyısındaki Mombasa şehrini de ziyaret ederek, buradaki kanaat önderleri ve dini liderlerle buluşacak.



Kenya İnsan Hakları Komisyonu, Kral 3. Charles'ı, İngiltere'nin sömürge döneminde Kenya vatandaşlarına yönelik insanlık dışı uygulamaları nedeniyle özür dilemeye çağırmıştı.