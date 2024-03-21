İngiltere Kraliçesi Camilla: Kral "çok iyi"

Kraliyet ailesinde bugün gündeme Kraliçe Camilla var.

Buckingham Sarayı’nda düşemeyen spekülasyon ve komplo teorilerinin ardından kraliçeden, kral ile ilgli açıklama geldi.



İngiltere kraliçesi Camilla Kuzey İrlanda'ya yaptığı ziyaret sırasında Kral Charles ile ilgli gelen sorulara yanıt verdi.



Kraliçe, ocak ayından bu yana belirsiz bir kanser türü nedeniyle tedavi gören ve kamuoyundan uzak kalan kralın durumunun iyi olduğunu söyledi.

"GELEMEDİĞİ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Ziyareti sırasında girdiği bir dükkanın çalışanının kralı sorması ve ona iyi dileklerini ileten geçmiş olsun kartı vermesinin ardınan, Camilla kartı kabul etti ve teşekkür ederek, "Çok iyi gidiyor, gelemediği için çok hayal kırıklığına uğradı." dedi.

Erkeklerin "en iyi hastalar olmadığı" yönündeki esprilere yanıt veren Kraliçe, "Onu düzende tutmaya çalışıyorum" diye konuştu.

KANSER TEHŞİSİ KONUMUŞTU

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, oğlu 3. Charles kral olarak tahta geçti. Buckingham Sarayı, geçtiğimiz günlerde prostat büyümesi nedeniyle hastaneye yatırılan Kral Charles'ın kanser hastası olduğunu açıkladı. Tedavi sürecine giren kral ocak ayından bu yana kamuoyundan uzak kaldı. Kralın tedavi sürecinde resmi ziyaretleri velihat oğlu William ve eşi Kraliçe Camilla üstleniyor.