İngiltere'de yeni doğan bebekte corona virüse rastlandı (En genç vaka)

Dünyanın en genç corona virüs vakasına İngiltere'de rastlandı.

Londra'da yeni doğan bir bebekte corona virüs bulgusuna rastlandı.

Zatürre olduğu gerekçesiyle hastaneye götürülen hamile kadının test sonuçları doğumdan sonra açıklandı. Sonucun pozitif çıkması üzerine de yeni doğan bebek de corona virüs testine girdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, iki hastanın da test sonucunun pozitif çıktığını doğruladı. Anne ve bebeğin tedavisi sırasında yanlarında bulunan sağlık görevlilerine de kendilerini karantinaya almaları tavsiye edildi.

Çocuğun virüsü anne karnında mı, yoksa doğum sırasında mı kaptığı bilinmiyor.

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