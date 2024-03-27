İngiltere'de yeni göçmen rekoru kırıldı

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, yılın ilk üç ayında İngiltere'ye 4 bin 644 göçmenin giriş yaptığı tespit edildi.



Geçen yıl ilk üç ayda ülkeye 3 bin 770 göçmen, 2022 yılında ise 4 bin 162 göçmen giriş yapmıştı. Yeni sayı ile 2022 yılındaki rekor kırılmış oldu.



Geçen hafta bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Kanal'ı geçmeye devam eden kabul edilemez sayıda insan, Ruanda'ya uçuşları neden mümkün olan en kısa sürede kaldırmamız gerektiğini tam olarak gösteriyor." dedi.

2023'TE DÜŞMÜŞTÜ, 2024'TE YÜKSELDİ



Yıllık rakamlar 2023 yılında, 2022'de kırılan rekor yükselişe göre yüzde 36 düştü.



Bu da hükümetin bu yılın sonlarında yapılması beklenen seçimler öncesinde temel önceliklerinden biri olan "tekneleri durdurma" konusunda başarıya ulaşmaya başladığını iddia etmesine yol açtı.

2024 yılında ise sayı sadece yükselmekle kalmadı, 2022'deki rekor düzeydeki kayıtları gerisinde bıraktı.

RISHI SUNAK ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI



Ancak son artış, göçün bazı seçmenler için büyük bir endişe kaynağı olduğu anketlerde muhalefetteki İşçi Partisi'nin oldukça gerisinde kalan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak üzerindeki baskıyı artıracak.



İşçi Partisi'nin göçmenlik sözcüsü Stephen Kinnock, "Tüm kanıtlar aksini gösterdiği halde, Rishi Sunak İngiliz halkına göçmenlerin azaldığını ve tekneleri durdurma planının yolunda gittiğini anlatmaya devam ediyor" dedi.