Yabancı ajanlar yasası: Protestolarda 63 kişi gözaltına alındı, 6 polis yaralandı

Gürcistan'da "yabancı ajanlar yasasına" yönelik tartışmalar sürüyor.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze'ye dayanarak yaptığı açıklamada, Tiflis'te “yabancı ajanlar yasa tasarısı ”na karşı düzenlenen protestolarda 63 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Eylemlerde 6 polisin de yaralandığı açıklandı.



Gürcistan güvenlik güçleri, dün geç saatlerde parlamento dışındaki protestocuları, tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve şok bombaları kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Yabancı ajan yasası, muhalefet ve Batılı ülkeler tarafından, otoriter ve Rusya'dan esinlenmiş olarak görülüyor.