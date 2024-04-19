İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden "kadın sünneti yasağı" için çağrı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Gambiya'daki milletvekillerini, kadın sünneti yasağını kaldırmayı amaçlayan bir yasa tasarısını reddetmeye çağırdı.

Örgüt, bunu kadın hakları açısından "derin endişe verici" olarak nitelendirdi.

Kadın sünneti, Batı Afrika ülkesinde 2015 yılından bu yana yasaklanmıştı ancak mart ayında milletvekilleri, yasağı kaldırmayı amaçlayan oldukça tartışmalı bir tasarıyı oylayarak komitede görüşülmek üzere gönderdi.



HRW, parlamentonun haziran ayında Kadın (Değişiklik) Yasa Tasarısını kabul etmesi halinde Gambiya'nın dünyada kadın sünneti yasağını kaldıran ilk ülke olacağını söyledi.



HRW Afrika Direktörü Mausi Segun, "Gambiya hükümetinin kadın sünneti yasağını tersine çeviren bir yasa tasarısı üzerinde düşünmesi kadın hakları açısından son derece endişe verici" dedi.



Önerilen yasanın, ülkede kadın sünnetini meşrulaştıracağını söyleyen Segun, "Kıtanın başka yerlerinde de benzer önlemlerin alınmasını teşvik ederek kız çocuklarının ve kadınların bu zararlı uygulamadan korunmasında kaydedilen ilerlemeyi baltalayacaktır" dedi.



Birleşmiş Milletler çocuk ajansı UNICEF, kadın sünnetini "tıbbi olmayan nedenlerle kadın dış genital organlarının kısmen ya da tamamen çıkarılmasını ya da kadın genital organlarına zarar verilmesini içeren tüm işlemler" olarak tanımlıyor.