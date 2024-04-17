İtalya'da kadınlara baskı artıyor: Kürtaj karşıtlarına kliniklere girme izni verildi

İtalya'nın aşırı sağcı hükümeti, kürtaj karşıtlarının kürtaj danışma kliniklerine girmesine izin veren düzenlemeyi onayladı.

İtalyan muhalefet partileri, Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin bu adımı ile kadın haklarının ağır bir darbe aldığını söyledi.

The Guardian'ın bildirdiğine göre Avrupa Birliği'nin salgın sonrası kurtarma fonu tarafından finanse edilecek girişimler paketinin bir parçasını oluşturan bu düzenleme, dün alt mecliste güven oylamasına sunuldu. Paketin, senatodan da rahatlıkla geçmesi bekleniyor.

Bu hamle, kadınlara hamileliklerini sonlandırmak istediklerini teyit eden bir sertifika veren kliniklere sızmaları için baskı gruplarının finanse edilmesine yönelik düzenlemeleri takip ediyor.

Bu düzenlemeler, sağcıların liderliğindeki birkaç bölgede benimsenmiş durumdaydı.

Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri tarafından yönetilen Marche gibi bazı bölgeler de kürtaj hapına erişimi kısıtladı.