İran'dan İsrail'e misilleme uyarısı: "Saldırı cevapsız kalmayacak"

İsrail'in saldırısına dünyadan da tepkiler gecikmedi. Rusya, Çin ve Ortadoğu'dan bazı ülkelerden İsrail'e kınama açıklamaları geldi.



Tel Aviv yönetimi son dönemde Suriye'ye yönelik saldırılarını artırdı. Şam'daki İran konsolosluğunu harabeye çeviren saldırı, İsrail'in son bir hafta içinde Suriye'yi hedef alan 5. saldırısı oldu.

İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden İranlı komutan Zahedi'nin, Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından, öldürülen en üst düzey İran Devrim Muhafızları Komutanı olduğu belirtiliyor.

Saldırı sonrası İran'ın başkenti Tahran'da da protesto gösterisi düzenlendi. Filistin Meydanı'nda toplanan yüzlerce İranlı, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri bayraklarını yaktı.

Protestocular, İran yönetimine İsrail saldırısının intikamının alınması için de çağrı yaptı.