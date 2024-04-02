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İran'dan İsrail'e misilleme uyarısı: "Saldırı cevapsız kalmayacak"

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluk binasına düzenlediği ve can kayıplarına neden olan saldırının ardından İran, İsrail'e misilleme uyarısı yaptı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, saldırının cevapsız kalmayacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de, Rusya'nın çağrısı üzerine saldırıyla ilgili toplanacağı öğrenildi.

İran'dan İsrail'e misilleme uyarısı: "Saldırı cevapsız kalmayacak"

Şam'daki konsolosluk binasını vurdu. Tahran yönetiminden 'e misilleme tehdidi geldi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi,, "saldırının cevapsız kalmayacağını." söyledi.

İsrail, 'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin bitişiğinde yer alan konsolosluk binasını vurdu. 

Saldırının hedefinde, Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü komutanlarından Muhammed Rıza Zahedi vardı. Zahedi ve beraberindeki bazı devrim muhafızları hayatını kaybetti.

Olayın ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "korkakça suç" olarak nitelediği saldırının yanıtsız kalmayacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'sa, saldırının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirterek, İsrail'in sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Tahran yönetimi, uluslararası hukuğa göre İran'ın saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor.

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İsrail'in saldırısına dünyadan da tepkiler gecikmedi. Rusya, Çin ve Ortadoğu'dan bazı ülkelerden İsrail'e kınama açıklamaları geldi.

Tel Aviv yönetimi son dönemde Suriye'ye yönelik saldırılarını artırdı. Şam'daki İran konsolosluğunu harabeye çeviren saldırı, İsrail'in son bir hafta içinde Suriye'yi hedef alan 5. saldırısı oldu.

İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden İranlı komutan Zahedi'nin, Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından, öldürülen en üst düzey İran Devrim Muhafızları Komutanı olduğu belirtiliyor.

Saldırı sonrası İran'ın başkenti Tahran'da da protesto gösterisi düzenlendi. Filistin Meydanı'nda toplanan yüzlerce İranlı, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri bayraklarını yaktı.

Protestocular, İran yönetimine İsrail saldırısının intikamının alınması için de çağrı yaptı.

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