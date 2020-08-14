İran ve Filistin İsrail-BAE yakınlaşmasına tepkili

İran ile Filistin yönetiminden İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında dün açıklanan diplomatik ilişkileri yeniden tamamen başlatma kararına sert tepkiler geldi.



İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, “Bu stratejik aptallık sadece İsrail karşıtı direniş cephesini kuvvetlendirir” denildi. Abu Dabi yönetiminin Filistin halkına “utanç verici, yasa dışı ve aynı zamanda tehlikeli” bir kararla ihanet ettiğininin belirtildiği açıklamada, “Filistinliler, İsrail suç rejimiyle olan bu anlaşmayı asla affetmeyecekler” denildi.



İsrail ile BAE arasındaki normalleşme açıklamasına Filistin yönetiminden de tepki geldi. Filistin yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki yaptığı açıklamada Filistin lideri Mahmud Abbas’ın isteği doğrultusunda BAE’deki büyükelçilerini geri çektiklerini açıkladı. Abbas’ın varılan anlaşmayı "saldırgan" ve "Kudüs'e ihanet" olarak nitelendirdiği aktarıldı.



Gazze Şeridi’nin yönetimini elinde bulunduran Hamas da İsrail-BAE anlaşmasını kabul etmediğini açıkladı. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Hamas’tan bir yetkili, Hamas ile Filistin yönetimi arasındaki siyasi gerginliğe rağmen Abbas ile Hamas lideri İsmail Haniye’nin telefonda görüştüğünü aktardı. Yetkilinin, “Bütün Filistin grupları İsrail ile normalleşmeyi reddetme konusunda birlikteler” dediği belirtildi.



Bu yakınlaşmaya bir olumsuz tepki de Türkiye’den geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır” dedi.



BM VE FRANSA ANLAŞMAYI OLUMLU KARŞILADI



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın aracı olduğu İsrail-BAE normalleşme anlaşmasına olumlu tepkiler de geldi. Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsünün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşıladığı bildirildi. Açıklamada, Guterres’in bu anlaşmanın İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm için anlamlı görüşmelere olanak sağlamasını umut ettiği belirtildi.



Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian de bu anlaşma kapsamında İsrail'in Batı Şeria'nın bir bölümünü ilhak planını askıya almasını memnuniyetle karşıladığını ve bu kararın “olumlu bir adım” olduğunu belirtti. Le Drian aynı zamanda İsrail’in uluslararası olarak tartışmalı olan ilhak planından tamamıyla vazgeçmesi yönünde çağrıda bulundu.



ABD Başkanı Trump’ın Twitter üzerinden “İki ÇOK İYİ arkadaşımız İsrail ile BAE arasında tarihi barış anlaşması” diyerek duyurduğu anlaşma kapsamında İsrail'in Batı Şeria'nın bir bölümünü ilhak planını askıya alması öngörülüyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BAE ile ilişkilerin normalleşmesi çerçevesinde Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin ilhakının ertelenmesini kabul ettiğini, ancak bu planın "hala masada" olduğunu söyledi. Netanyahu gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin "haklarından vazgeçmeyeceğini" kaydetti.

